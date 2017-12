später lesen Polizei ermittelt nach gewalttätigem Streit zweier Gruppen FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer heftigen Auseinandersetzung zweier Gruppen in Saarbrücken ermittelt die Polizei. Insgesamt zwölf 17- bis 29-Jährige seien in einem Zug in eine verbale und später in der Innenstadt in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei ging die eine Gruppe, die laut Polizei aus fünf syrischen Männern bestand, mit Messern und einer sogenannten Kettenpeitsche auf die andere Gruppe los. Ein 22-Jähriger aus der anderen Gruppe, die aus Deutschen bestand, wurde dabei am Samstagabend leicht verletzt. Drei Syrer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden unter dem Verdacht der gefährlichen Körperletzung vorübergehend festgenommen, zwei weitere entkamen. dpa