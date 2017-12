später lesen Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung weiter FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei fahndet noch immer nach drei unbekannten Männern, die am vergangenen Freitag am Mainzer Rheinufer sechs junge Mädchen sexuell belästigt haben sollen. Einen den Mädchen zu Hilfe kommenden 16-jährigen Jugendlichen und seinen Vater sollen die Täter zudem angegriffen und verletzt haben. Aussagen von Zeugen und Beteiligten hätten zu neuen Erkenntnissen geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus diesem Grund sowie zum Schutz der jugendlichen Betroffenen habe die Polizei bislang auf eine Veröffentlichung von Personenbeschreibungen verzichtet. Den Ermittlern stünden ausreichend Zeugen zur Verfügung. dpa