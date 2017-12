später lesen Polizei fahndet weiterhin nach Kasseler Bordellschützen Teilen

Noch immer fahndet die Polizei nach einem Täter, der in einem Kasseler Bordell einen 50 Jahre alten Mann angeschossen hat. Wie ein Sprecher am Sonntag sagte, ist der Mann nach wie vor auf der Flucht und wird von zahlreichen Einsatzkräften gesucht. Der Mann hatte in der Nacht zum Samstag in dem Bordell zunächst eine 28 Jahre alte Prostituierte mit einer Pistole bedroht. Als der 50 Jahre alte Mann der Frau zu Hilfe kommen wollte, schoss ihm der Täter in die Schulter und floh dann. dpa