Polizei filmt Autobahnraser und Drängler mit Spezialautos

Um Drängler und Raser auf Autobahnen und Bundesstraßen in Hessen zu stellen, setzt die Polizei auf Spezialautos. Mit ihnen lässt sich das Tempo anderer Autos während der Fahrt messen, Verstöße werden gefilmt. Wieviele solcher zivilen Polizeiautos - ausgestattet mit Kamera und Bildschirm - durch Hessen fahren, will das Innenministerium in Wiesbaden nicht mitteilen. Aus „einsatztaktischen Gründen“, wie es heißt. dpa