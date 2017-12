später lesen Polizei findet bei Kontrolle Säcke mit Cannabisresten Teilen

Twittern

Teilen



Bei der Kontrolle eines 70 Jahre alten Autofahrers haben Polizeibeamte in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) Reste von Cannabis in mehreren Säcken gefunden. Nach Angaben der Beamten vom Samstag war der Mann zuvor aufgefallen, weil er keinen Sicherheitsgurt trug. Außerdem stellten die Polizisten an dem Wagen Mängel fest. Auch die Ladung soll nicht richtig gesichert gewesen sein. Bei der Kontrolle des Grünschnitts fiel den Beamten der süßliche Geruch von Cannabis auf, der aus dem Fahrzeug kam. dpa