Polizei findet Chemikalien: Sprengstoffverdacht

Verdächtige Flüssigkeiten hat die Polizei am Donnerstag in einer Wohnung in der Mainzer Innenstadt sichergestellt. Die Substanzen seien in einem Spezialbehälter aus dem Haus gebracht und gesichert worden, erklärte ein Polizeisprecher. Für den Einsatz sei der zentrale Bischofsplatz gesperrt worden. Die Flüssigkeiten, die zunächst nicht bestimmt werden konnten, seien nur in kleinen Mengen gefunden worden. Sie lagen in der Wohnung eines 28-Jährigen. Der Polizeisprecher schätzte den Mann als einen „Kleinkriminellen“ ein, „der vermutlich ein bisschen gebastelt hat“. dpa