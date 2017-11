später lesen Polizei findet umgekipptes Auto: Fahrer flüchtet zunächst Teilen

Nach dem Fund eines auf dem Dach liegenden Autos in der Nähe von Bad Kreuznach hat die Polizei den Unfallfahrer betrunken am Straßenrand gefunden. Die Beamten trafen in der Nähe des Unfallorts am Sonntagmorgen auf einen 20-Jährigen, der zunächst vom Unfall nichts wissen wollte, dann aber doch zugab, der Fahrer des zu Schrott gefahrenen Wagens zu sein. Er war zu Fuß an einer Bundesstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. dpa