später lesen Polizei findet vier Kilogramm Amphetamin: Festnahmen Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat bei der Festnahme zweier Männer in Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) vier Kilogramm Amphetamin gefunden. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von etwa 40 000 Euro, teilten die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei in Bad Kreuznach am Mittwoch mit. Die Behörden waren den 38 und 51 Jahre alten Männern schon länger auf der Spur gewesen, bevor diese vergangene Woche geschnappt und in Untersuchungshaft gebracht wurden. dpa