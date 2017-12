später lesen Polizei: Kaum Probleme auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Friedliche Adventsstimmung hat aus Polizeisicht in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten in Mainz vorgeherrscht. Das Sicherheitskonzept sei aufgegangen, teilten die Beamten am späten Samstagabend nach der Schließung der Märkte mit. Es habe lediglich eine Anzeige wegen Körperverletzung gegeben. Außerdem habe ein verbaler Streit geschlichtet werden müssen. In 36 Fällen verwiesen die Beamten Besucher des Geländes. dpa