Polizei nimmt nach Leichenfund Verdächtigen fest

Nach dem Fund eines erstochenen Mannes in Saarbrücken hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 45 Jahre alte Russe kam in Untersuchungshaft, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Er soll vor gut zwei Wochen den 41-Jährigen getötet haben. Möglicherweise sei der Mann außerdem für den gewaltsamen Tod einer 38 Jahre alten Frau verantwortlich, die im Sommer in der Landeshauptstadt ums Leben gekommen war, hieß es. dpa