später lesen Polizei schießt auf Mann in Nalbach Teilen

Twittern

Teilen



Ein bewaffneter Mann ist in Nalbach im Landkreis Saarlouis von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. „Seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Der 48-Jährige kam ins Krankenhaus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Mann hatte sich in der Nacht zu Silvester in seinem Haus verbarrikadiert. Mehr Einzelheiten gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. dpa