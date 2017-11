später lesen Polizei stoppt volltrunkenen Lkw-Fahrer auf Autobahn FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat auf der Autobahn 61 bei Worms einen völlig betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Der Mann habe laut Atemtest 3,68 Promille Alkohol intus gehabt, teilte die Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte am Mittwochabend die Polizei alarmiert, nachdem der Lkw in Schlangenlinien über zwei Fahrspuren gefahren und an einer Baustelle gegen Warnbaken geprallt war. Der 48-jährige Lkw-Fahrer hatte nach dem Vorfall auf einem Parkplatz angehalten, sein Fahrzeug begutachtet und war dann in Schlangenlinien weitergefahren - bis ihn die Polizei anhielt. dpa