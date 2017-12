später lesen Polizei verhaftet mutmaßlichen Serien-Einbrecher FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Nach einer Razzia in fünf Saarbrücker Wohnungen haben Polizisten am Dienstag einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher verhaftet. Er soll nach Polizeiangaben einer Bande angehören, die seit September für 24 Wohnungseinbrüche im Saarland und in Rheinland-Pfalz verantwortlich gemacht wird. Der 20 Jahre alte Mann sitzt nun im Gefängnis im saarländischen Ottweiler. Gegen ihn hatte es einen Haftbefehl gegeben. dpa