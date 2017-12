später lesen Polizeibeamter als Lebensretter: Notrufnummern verwechselt Teilen

Ein Polizeibeamter aus Rheinland-Pfalz hat einem Kleinkind womöglich das Leben gerettet. Am frühen Samstagabend ging bei der Polizei in Zweibrücken ein Notruf ein: Ein knapp zwei Jahre altes Kind atme nicht mehr. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst, schickten aber parallel zwei Streifenwagen los. „Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Kind tatsächlich nicht mehr atmet und nur über einen sehr schwachen Puls verfügt“, berichtete die Polizeiinspektion Zweibrücken am Sonntag. dpa