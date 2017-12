später lesen Polizist bei Gerangel an der Hand verletzt FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Beim Gerangel mit einem Mann ist einem Polizisten in Mainz die Hand gebrochen worden. Auf den 33 Jahre alten Beamten sei in der Nacht zum Samstag ein 23-Jähriger losgegangen, teilte die Polizei mit. Dieser habe zuvor mit der Faust auf ein Polizeiauto eingeschlagen und sollte deshalb kontrolliert werden. Seine Wut habe der Mann dann gegen den Polizisten gerichtet. Ein Schaden am Einsatzfahrzeug sei nicht entstanden. dpa