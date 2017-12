später lesen Polizisten fangen ausgesetzte Kornnatter ein FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Polizisten haben in Diez an der Lahn eine ausgesetzte Kornnatter eingefangen. Woher das eigentlich in Nordamerika heimische ungiftige Tier stamme, sei zunächst nicht klar gewesen, sagte eine Sprecherin. „Eine mutige Kollegin hat das Tier mit Handschuhen und einem Säckchen eingesammelt.“ Die Schlange sei am Montag in ein Tierheim gebracht worden. Spaziergänger waren auf die braune Schlange aufmerksam geworden. Das Tier sei unterkühlt und langsam gewesen, sagte die Sprecherin weiter. „Das ist schon eine Schweinerei.“ Wenn man eine Schlange nicht mehr haben wolle, könne man es auch in gute Hände übergeben statt auszusetzen. dpa