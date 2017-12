später lesen Polizisten sollen künftig Schmerzensgeld vom Land bekommen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Polizisten in Rheinland-Pfalz sollen künftig Schmerzensgeld vom Land bekommen können. Und zwar immer dann, wenn der Täter zu arm ist, um Schmerzensgeld zahlen zu können. Das steht in einem Entwurf zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, über den der Landtag in Mainz in dieser Woche beraten will. Polizisten werden im Dienst zunehmend angegriffen, wobei sie auch immer wieder verletzt werden. dpa