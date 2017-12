später lesen Premierminister: Großregion soll in Europa sichtbarer werden FOTO: Karlheinz Schindler FOTO: Karlheinz Schindler Teilen

Die Großregion zwischen Mosel, Rhein, Saar und Maas muss nach Ansicht von Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel in Europa sichtbarer werden. „In der EU sollten die Entscheidungsträger besser wissen, was die Großregion ist, welches die Partner sind“, sagte Bettel der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre auch ein „eingängiger und einprägsamer Name“ für den Raum mit rund 11,5 Millionen Einwohnern in Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland mit dem Saarland und Rheinland-Pfalz. dpa