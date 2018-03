später lesen Rheinland-Pfalz Programm gegen Stress in der Schule Teilen

Ob Sorgen im Elternhaus oder erster Liebeskummer – es gibt viele Gründe, die kindliche Seelen belasten. Der Schulalltag setzt auch Lehrer unter Stress. Jetzt soll ein neues Programm des Landes die psychische Stabilität an den Schulen fördern. „Es ist wichtig, dass man frühzeitig beginnt, psychische Gesundheit zu stärken“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Das Programm startet am 7. März mit einer Auftaktveranstaltung in Andernach, zu der alle Lehrer von Schulen in Rheinland-Pfalz eingeladen werden.