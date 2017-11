später lesen Prozess um mutmaßliche Unternehmer-Morde unterbrochen Teilen

Der Frankenthaler Prozess um die mutmaßliche Entführung und Ermordung zweier Unternehmer ist am Montag zunächst bis zum Mittag (13.00 Uhr) unterbrochen worden. In dieser Zeit könnten die Verteidiger der drei Angeklagten Akten sichten, die die Staatsanwaltschaft am vergangenen Donnerstag an die Anwälte gefaxt habe, sagte der Vorsitzende Richter Alexander Schräder. dpa