Prozess um tödliche Stiche in Wohnunterkunft beginnt

Er soll grundlos einem Kollegen das Messer in die Brust gerammt und ihn so getötet haben - nun steht ein 51-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Landau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polen Totschlag vor. Zu der Tat war es nach Darstellung der Ermittler am 8. April in einer Wohnunterkunft für Leiharbeiter im südpfälzischen Edenkoben gekommen. Der Angeklagte, der vor der Tat große Mengen Wodka getrunken haben soll, habe seinem Landsmann plötzlich ein Messer in die Brust gestoßen, es herausgezogen und noch einmal zugestochen. Dabei traf er nach Angaben eines Gerichtssprechers des Herz des Mannes, der tot zusammenbrach. Als der Angeklagte sich ein weiteres Opfer suchen wollte, wurde er von seinen Mitbewohnern überwältigt. Der Prozess wird am 6., 11. und 14. Dezember fortgesetzt. dpa