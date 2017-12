später lesen Quartett soll 166 Mal mit Anzeigen betrogen haben Teilen

Drei Männer und eine Frau sollen von Rheinhessen aus zahlreiche Firmen, Betriebe und Ärzte in ganz Deutschland mit vermeintlichen Anzeigen betrogen haben. Das Quartett muss sich vor dem Landgericht Mainz wegen Anzeigenbetrugs in 166 Fällen verantworten. Insgesamt sollen die Angeklagten 270 000 Euro erbeutet haben. Zu Prozessauftakt am Montag räumten sie die Vorwürfe ein. dpa