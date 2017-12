später lesen Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 61-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, deutet das bisherige Spurenbild darauf hin, dass der Mann von einem Auto angefahren wurde und der Täter Fahrerflucht beging. Passanten hatten den Schwerverletzten in der Nacht zum Freitag gemeldet. Der Mann lag am Boden in Höhe von Bahnschienen. Bei Eintreffen am Unfallort war er nicht mehr ansprechbar, er wurde von Ersthelfern und einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. dpa