später lesen Ralf Rothmann erhält Gerty-Spies-Literaturpreis FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Der Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann hat den mit 5000 Euro dotierten Gerty-Spies-Literaturpreis erhalten. Die Auszeichnung der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) in Rheinland-Pfalz wurde am Mittwoch im SWR-Funkhaus in Mainz übergeben. LpB-Direktor Bernhard Kukatzki lobte Rothmanns „narrative Kraft mit politischer Bewusstheit“. Diese verbinde er mit scharfsichtiger Gegenwartsanalyse. dpa