Razzia in Neuwied und in anderen Orten

Bei einer Razzia haben am frühen Freitagmorgen Polizisten in Neuwied und in anderen Orten im nördlichen Rheinland-Pfalz Gebäude durchsucht. Der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es hat Maßnahmen an mindestens vier Orten gegeben.“ Details wollte er erst im Laufe des Freitags mitteilen. In Neuwied drangen Dutzende von Beamte der Bereitschaftspolizei und des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in einer Einkaufsstraße im Stadtzentrum in einen großen Hinterhof ein und versperrten die Hofeinfahrt. dpa