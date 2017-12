später lesen Rechtszweifel an Namensänderung von Ex-Agent Mauss FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat rechtliche Zweifel an der Gewährung des Tarnnamens Richard Nelson für den früheren legendären Geheimagenten Werner Mauss. Es sei in Rheinland-Pfalz ein offenes Geheimnis, dass Mauss seit Jahrzehnten unter der Identität Nelson in einer Verbandsgemeinde im Kreis Cochem-Zell lebe, sagte Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Der Grund für den Wohnsitz sei die Tätigkeit von Mauss und seiner damaligen Ehefrau von 1968 bis 1971 als Vertrauenspersonen für rheinland-pfälzische Sicherheitsbehörden gewesen. Die Tarndokumente seien bereits 1971 zurückgefordert worden. dpa