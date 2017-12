später lesen Regen bringt Erdmassen ins Rutschen: Gastank verschüttet Teilen

Nach starken Regenfällen ist ein Erdhang neben einem Wohnhaus in Manubach (Kreis Mainz-Bingen) ins Rutschen geraten und hat einen Flüssiggastank verschüttet. Anwohner mussten am Mittwochabend vorsorglich ihre Häuser verlassen, weil eine Beschädigung des Tanks nicht ausgeschlossen werden konnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Firma pumpte das Flüssiggas ab, ein anderes Unternehmen räumte das Geröll mit Tieflader und Bagger weg. dpa