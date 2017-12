später lesen Regen statt Schnee zu Weihnachten FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Grau in grau statt schneeweiß: Das Wetter bringt bis Heiligabend vor allem Wolken, immer wieder Regen und etwas Wind nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Mit Schnee rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorerst nicht, wie die Meteorologen am Donnerstag mitteilten. Stattdessen gehen die Temperaturen voraussichtlich immer weiter nach oben. Am (morgigen) Freitag und Samstag könnten tagsüber bis zu zehn Grad erreicht werden, an Heiligabend bis zu elf Grad. Auch die Nächte bleiben schnee- und frostfrei mit Plustemperaturen. dpa