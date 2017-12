später lesen Regen und schmelzender Schnee: Steigende Wasserstände Teilen

Wegen Dauerregens und Schmelzwassers müssen Anwohner der Mosel mit Überschwemmungen an ufernahen Straßen rechnen. Das Hochwassermeldezentrum in Trier rechnet mit stetig steigenden Wasserständen bis mindestens Dienstagmorgen. „Es gibt sicherlich an der Mosel die oder andere kleine Straße, die überflutet wird“, sagte ein Mitarbeiter des Zentrums. Größere Schäden seien aber nicht zu erwarten. Ähnlich sei die Lage entlang der Sauer. dpa