Regierung hält Wahl von Landesmediendirektor für rechtmäßig

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat rechtliche Zweifel an der Wahl des nordrhein-westfälischen Ex-Staatssekretärs Marc Jan Eumann (SPD) zum Landesmediendirektor zurückgewiesen. „Die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze ist aus Sicht der Landesregierung natürlich selbstverständlich“, teilte die Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage mit. Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) sei eine Anstalt des öffentlichen Rechts und nehme ihre Aufgaben in eigener Verantwortung wahr. Das Wahlverfahren sei gesetzlich nicht vorgeschrieben, die Findungskommission sei ein übliches Verfahren zur Vorbereitung. dpa