Regierung will Rahmenbedingungen für Autobranche verbessern

Angesichts einer Studie zur Bedeutung der Automobilwirtschaft für das Saarland will Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Rahmenbedingungen für die Branche verbessern. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Produktionsstätten wolle man „eine Art virtuelles Forschungszentrum“ für Unternehmen bilden. dpa

Die Studie der Institute IW Consult und Fraunhofer IAO, die am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Saarbrücken vorgestellt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die Automobilwirtschaft nirgendwo so bedeutend ist wie im Saarland. Vor allem bei Verbrennungsmotoren und Getrieben verfüge das Saarland über einen hohen Weltmarktanteil. Die nächsten zehn Jahre müssten jedoch genutzt werden, um sich besser auf die Trends Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung einzustellen.

Zukunftsstudie Autoland Saarland