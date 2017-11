später lesen Regionalkonferenzen: DFB informiert über Bundestags-Themen FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat angefangen, auf Regionalkonferenzen über die anstehenden Themen des DFB-Bundestags in zweieinhalb Wochen zu informieren. „Allein der Neubau der Akademie hat eine Größenordnung von 150 Millionen Euro“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Dienstagabend in Stuttgart. Daher wolle man schon im Vorfeld des Bundestags am 8. Dezember möglichst viele Detailfragen beantworten. Einen Austausch gab es auch über den Grundlagenvertrag im deutschen Fußball und alle Zusatzvereinbarungen sowie die Zukunft der Regionalligen. Ähnliche Veranstaltungen folgen in den kommenden Tagen in Koblenz, Oschersleben, Barsinghausen und Duisburg. dpa