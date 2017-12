später lesen Rentenversicherung baut Rücklagen aus FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Die Nachhaltigkeitsrücklagen der Deutschen Rentenversicherung sind in Rheinland-Pfalz angewachsen. Das Polster aus dem Geschäftsjahr 2017 belaufe sich auf 32,9 Milliarden Euro, teilte die Versicherung am Freitag in Speyer mit. Noch im Frühjahr hatte die Versicherung mit einem deutlich geringeren Betrag gerechnet. Im Februar ging sie von Rücklagen in Höhe von rund 29 Milliarden Euro aus. Im vorherigen Geschäftsjahr waren es 32,4 Milliarden Euro gewesen. dpa