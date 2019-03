Hintergrund: Haller hatte Lohr beschuldigt, sich „in vorderer Reihe am 3. März 2018 bei einer Demonstration im pfälzischen Kandel und am 27. August 2018 in Chemnitz bei der Demonstration von ,Pro Chemnitz’, an der auch Rechtsextreme der NPD und anderer Gruppierungen teilnahmen“, engagiert zu haben.

Lohrs Medienanwalt Ralf Höcker sieht darin eine rechtswidrige Falschbehauptung. Lohr habe sich am 27. August beim Bundeskonvent der Jungen Alternative in Mainz aufgehalten – 450 Kilometer von Chemnitz entfernt. Es gibt zwar Bilder, die Lohr und den AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge in Chemnitz zeigen, sie wurden allerdings bei einer Mahnwache am 1. September aufgenommen.

Außerdem hatte Haller gesagt, dass die JA vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Auch dagegen geht Höcker vor. „Beobachtet werden nur einige (wenige) Landesverbände“, heißt es im Abmahnschreiben.

Martin Haller sieht dem Verfahren gelassen entgegen. Er will die Unterlassungserklärung nicht unterschreiben. Er nehme außerdem zur Kenntnis, „dass der Abgeordnete Damian Lohr am 27. August 2018 nicht bei einer rechten Veranstaltung in Chemnitz anwesend gewesen sein soll, sondern bei einem Treffen von Rechten in Mainz.“

Hintergrund des Streits ist eine Wahl: Die AfD-Fraktion hatte Lohr für ihren Sitz in der Datenschutzkommission und im Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) benannt. Die Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grünen hat Lohr nun im Landtag die Stimmen dazu – wie angekündigt – verweigert. Auch die CDU-Fraktion stimmte zweimal gegen Lohr. Die SPD-Fraktion bezweifelt Lohrs Haltung zu „Toleranz, Freiheit und länderübergreifender Zusammenarbeit“.

AfD-Fraktionschef Junge wirft der SPD die Missachtung der Geschäftsordnung und falsche Behauptungen vor. Der Partei stünden die Posten zu. Junge: „Über die Besetzung hat die AfD-Fraktion selbst zu entscheiden.“

