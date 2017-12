später lesen Rheinland-pfälzische Bauern machen mehr Gewinn Teilen

Twittern

Teilen



Die Bauern in Rheinland-Pfalz haben wieder etwas mehr Gewinn eingefahren. Trotz des Anstiegs seien die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebe aber bescheiden, erklärte die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vor ihrer Vollversammlung, die an diesem Donnerstag in Bad Kreuznach beginnt. Im Wirtschaftsjahr 2016/2017 hätten die Haupterwerbsbetriebe im Schnitt ein Unternehmensergebnis von rund 50 000 Euro erzielt. Im Vorjahr waren es rund 46 000 Euro. dpa