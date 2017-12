später lesen Rheinland-pfälzische Industrie investiert weniger FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Die Industrie in Rheinland-Pfalz hat 2016 deutlich weniger Geld für Anlagen, Maschinen und Gebäude ausgegeben als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, lag das Investitionsvolumen bei 2,5 Milliarden Euro. Im vorherigen Jahr waren es noch knapp 3,1 Milliarden Euro gewesen. Zuvor waren die Investitionen sechs Jahre hintereinander gestiegen. dpa