Rheinland-pfälzische Kunst: Neue Ausstellungsreihe

Von Gemälden bis hin zu digitaler Kunst - eine neue Ausstellungsreihe widmet sich ganz rheinland-pfälzischen Künstlern und bringt ihre Werke in mehrere Regionen. Die Ausstellungsreihe „Flux4Art“ sei ein Querschnitt durch alle Kunstformen, sagte ein Sprecher des Kulturministeriums am Donnerstag in Mainz. dpa