Rheinland-pfälzischer AfD-Landeschef Junge wiedergewählt

Uwe Junge bleibt rheinland-pfälzischer AfD-Landeschef. Die Delegierten eines Parteitags wählten den 60-Jährigen am Samstag in Bingen erneut zum Vorsitzenden. Er bekam 212 von 284 gültigen Stimmen, das sind 74,6 Prozent der Stimmen. Vor zwei Jahren waren es 89,6 Prozent. Junge ist seit 2013 AfD-Mitglied. Er war nach eigenen Angaben 34 Jahre in der CDU und acht Monate in der Partei „Die Freiheit“, die in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Als Gegenkandidat trat nicht wie angekündigt Peter Hain an, sondern überraschend Matthias Tönsmann aus Annweiler, der mit 46 Stimmen (16,2 Prozent) unterlag. Tönsmann ist erst seit 2017 AfD-Mitglied. Er warf Junge „„Big-Brother“-Methoden“ vor. dpa