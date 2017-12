später lesen Rheinland-Pfalz bei Bildungsausgaben nicht Spitze FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Rheinland-Pfalz hat für die Bildung im vergangenen Jahr pro Kopf weniger ausgegeben als viele andere Flächenländer. In Rheinland-Pfalz lagen die Investitionen pro Einwohner bei 1293 Euro. 960 Euro entfielen auf das Land, 333 Euro steuerten die Kommunen bei. Dies geht aus dem am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichten Bildungsfinanzbericht hervor. dpa