Rheinland-Pfalz bleibt für Bundesstraßen zuständig

Das rund 2800 Kilometer lange Bundesstraßennetz in Rheinland-Pfalz geht nicht in die Zuständigkeit des Bundes über. Das rot-gelb-grüne Kabinett beschloss am Dienstag, dass das Land weiter die Verantwortung für die Bundesstraßen übernimmt. „Wir hätten gerne, dass unsere Straßenmeistereien in ländlichen Regionen erhalten bleiben“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Es habe große Unsicherheit bei den Beschäftigten gegeben. dpa