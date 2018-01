später lesen Rheinland-Pfalz: Frauenanteil bei Salafisten weiter niedrig FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Unter den Salafisten in Rheinland-Pfalz gibt es nach wie vor nur sehr wenige Frauen. Ihr Anteil lag in den Jahren 2015 und 2016 bei rund sieben Prozent, im Jahr 2017 bei fünf Prozent. Das teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mit. Jüngst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, dass der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes Schwesternnetzwerk mit rund 40 Frauen im Blick habe. Auch die „Allgemeine Zeitung“ aus Mainz hatte am Montag über das Thema berichtet. dpa