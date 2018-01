später lesen Rheinland-Pfalz führt „Schwerinordnungausweis“ ein FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Kritik eines 14-jährigen Mädchens an dem Begriff des Schwerbehindertenausweises hat Rheinland-Pfalz einen ergänzenden „Schwerinordnungausweis“ eingeführt. Zwar könne der Schwerbehindertenausweis als amtliches Dokument nicht verändert werden, lasse sich nun aber in eine Hülle mit der Aufschrift „Schwerinordnungausweis“ stecken, teilte das Sozialministerium in Mainz am Dienstag mit. dpa