Die Grünen haben bei ihrem rheinland-pfälzischen Parteitag dazu aufgerufen, stärker gegen den Klimawandel zu kämpfen. Bundeschefin Annalena Baerbock, die in Bingen viele Selfie-Wünsche erfüllte, sagte: „Die Bundesregierung muss sich endlich ins Stammbuch schreiben, dass Klimaschutz eine Sache von 365 Tagen im Jahr ist. Da reicht es nicht, einmal im Jahr zu einer UN-Konferenz nach Kattowitz zu fahren.“ Auch in Rheinland-Pfalz sei der Klimawandel „live und in Farbe zu sehen“ – wie beim niedrigen Wasserstand des Rheins.

Einen Weg sieht Baerbock in einer bundesweiten Verkehrswende. Ihre Pläne: In Dörfern müssten Busse auch nachts fahren. Im ICE zu sitzen dürfe nicht ein teures Privileg für einzelne Bahnfahrer werden. Luxemburg, das im Koalitionsvertrag den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr anvisiert, nannte sie „ein Vorbild in Europa“. Die Bundesregierung forderte Baerbock auf, die „politische Nabelschau zu beenden“. Es sei gefährlich, wenn Parteien nur um sich selbst kreisten. Zur neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte sie: „Seht ihr liebe CDU: Zwei Frauen hintereinander, das tut gar nicht weh. Das kennen wir aus 50 Jahren Parteigeschichte.“

Der rheinland-pfälzische Fraktionschef Bernhard Braun überraschte wiederum mit einem Angriff auf die Koalitionspartner SPD und FDP in der Ampel. Es sei gut, dass die Grünen in der Regierung seien, meinte Braun. Denn: „Die Sozialdemokraten haben keine Ahnung von Umweltpolitik, die FDP will keine Ahnung davon haben.“ Die Zusammenarbeit sei dennoch harmonisch. Ein öffentliches Bekenntnis, die Ampelkoalition nach 2021 fortsetzen zu wollen – wie es SPD und FDP bereits verkündeten – gaben die Grünen aber auch in Bingen nicht ab. Sie halten sich alle Optionen offen.

Mit großer Mehrheit bestätigten die rheinland-pfälzischen Grünen ihren Parteivorstand. Die rund 170 Delegierten wählten die Landeschefs Jutta Paulus (92,4 Prozent) und Josef Winkler (88,4 Prozent) deutlich. Für Paulus war es wahrscheinlich die letzte Wahl: Sie kandidiert für das Europaparlament und hat auf Listenplatz elf beste Chancen.

Winkler blickte zurück auf das schlechte Wahlergebnis bei der Landtagswahl 2016. Beim Versuch, die danach spürbare Unzufriedenheit zu glätten, sei die Partei ein gutes Stück vorangekommen. Bei den Kommunalwahlen biete der Fokus auf verkehrspolitische Fragen den Grünen die Chance, sich weiter zu profilieren. Einen Warnruf sendete er an die AfD: Entwickele sich die Partei weiter nach rechts, müsse sie verboten werden, sagte Winkler.

Integrationsministerin Anne Spiegel mahnte die Grünen an, angesichts von starken Umfragewerten nicht übermütig zu werden. „Wir brauchen kein Triumphgeheul, keine Machtansprüche, sondern entschlossenes Eintreten für grüne Inhalte.“ Spiegel forderte eine Grundsicherung für Kinder. Sie hätte Kitas besucht, die Montags mehr Essen bestellen müssten, weil viele Kinder nach dem Wochenende hungrig in die Einrichtungen kämen. „Diese Armut ist eine Schande für unser Land“, schimpfte Spiegel. Ihre Rede kam an: Mit 94,2 Prozent landete sie im erweiterten Landesvorstand, in dem sie die Eifelerin Ulrike Höfken ersetzt. Von Spiegel ist das ein Zeichen, mit dem sie ihren Machtanspruch untermauert. Die vierfache Mutter gilt als Favoritin für die Grüne-Spitzenkandidatur 2021.

Auch die Mainzer Verkehrs- und Umweltdezernentin Katrin Eder ist neu im erweiterten Landesvorstand. Sie zählt zu den Kandidaten, die im Land künftig ein Ministeramt übernehmen könnten. Am Sonntag stimmen die Grünen über Anträge ab. Sie wollen mehr in Radverkehr investieren und fordern ein Sozialticket. Kioske sollen auch nachts öffnen dürfen.