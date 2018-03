später lesen Personalnot Justizminister fordert mehr Richter und Vollzugsbeamte Teilen

Twittern

Teilen



() Bei Richtern stapeln sich Fälle auf dem Tisch, Vollzugsbeamte erkranken wegen des Stresses. In Gerichten und Gefängnissen herrscht Personalnot, auf die der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin nun reagiert. Der FDP-Politiker kündigte in Mainz an, sich bei den Verhandlungen für den Doppelhaushalt 2019/20 darum zu bemühen, die personelle Ausstattung in Justizbehörden zu verbessern. In Rheinland-Pfalz soll der nächste Haushalt bis Ende des Jahres verabschiedet sein.