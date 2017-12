später lesen Römischer Steinquader bei Ausgrabungen am Landtag entdeckt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Ein Gefäß und eine Schlange zieren einen römischen Steinquader, der bei Ausgrabungen auf dem Gelände des Mainzer Landtags entdeckt wurde. „Das ist hochspannend, was sich auf so wenigen Quadratmetern finden lässt“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch bei der Präsentation des Fundes. dpa