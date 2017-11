später lesen Rund 870 HIV-Infizierte im Saarland Teilen

Etwa 30 Menschen im Saarland haben sich 2016 mit HIV infiziert. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts leben damit rund 870 Menschen in dem Bundesland, die mit dem Immunschwächevirus infiziert sind. Etwa 130 Infizierte hätten aber keine Diagnose bekommen, teilte das Institut anlässlich des Welt-Aids-Tages am Freitag mit. Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann rief am Donnerstag dazu auf, die Menschen sollten sich der „Verantwortung für die eigene Gesundheit, aber auch für die Gesundheit anderer Menschen bewusst sein und sich entsprechend verhalten“. dpa