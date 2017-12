später lesen Ryanair: Jeder vierte Morgenflug durch Warnstreik verspätet FOTO: Niall Carson FOTO: Niall Carson Teilen

Twittern

Teilen



Die irische Fluggesellschaft Ryanair will am 5. Januar mit der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verhandeln. Das teilte die Billig-Airline am Donnerstag in Dublin mit. Bereits am Mittwoch hatten sich Firmenvertreter in Dublin mit einer Cockpit-Delegation getroffen, ohne dass zunächst Ergebnisse bekannt wurden. dpa