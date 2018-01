S-Bahn setzt dauerhaft Einstieglotsen ein

Einstiegslotsen sollen künftig dauerhaft an den Bahnsteigen der S-Bahn Rhein-Main für Ordnung und pünktliche Abfahrten der Züge sorgen. Der testweise Einsatz dieser Mitarbeiter habe sich bewährt und solle bis auf weiteres fortgesetzt werden, teilten die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund am Dienstag mit. dpa

Die uniformierten Mitarbeiter sollten in der monatelangen Testphase die Fahrgäste besser auf dem Bahnsteig verteilen, damit diese alle Türen zum Einsteigen nutzen. Zudem verhinderten sie, dass sich Pendler nach dem Abfahrtssignal noch zwischen die Türen des Zuges drängen und ihn so am Weiterfahren hindern. „Die Haltezeiten und die Gesamtdurchfahrtszeit durch den Tunnel konnte mit Hilfe der Einstiegslotsen verbessert werden und auch unsere Fahrgäste reagieren verständnisvoll auf die Lotsen“, teilte der Leiter der S-Bahn Rhein-Main, Christian Roth, mit.

Seit September 2017 sind die Lotsen am Frankfurter Hauptbahnhof (tief) in beiden Fahrtrichtungen morgens und abends zu den Hauptverkehrszeiten im Einsatz. Ein weiteres Team wird abwechselnd an den Stationen Hauptwache und Konstablerwache in Fahrtrichtung Hauptbahnhof eingesetzt.

Im Rhein-Main-Gebiet sind täglich rund eine halbe Million Menschen mit der S-Bahn unterwegs. Der gesamte Schienenverkehr in der Region läuft sternförmig auf Frankfurt und damit auf den S-Bahntunnel zu. Alle zweieinhalb Minuten fährt aus jeder Richtung eine S-Bahn durch den sechs Kilometer langen Tunnel. Stündlich passieren ihn bis zu 48 Züge.

Mitteilung von Deutscher Bahn und Rhein-Main-Verkehsverbund