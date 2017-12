später lesen Saar-Parlament streitet über Haushalt für 2018 FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die Beschäftigten in saarländischen Lebensmittelgeschäften sollen an diesem Heiligabend frei haben. Dazu beschließt der Landtag des Saarlandes heute eine Änderung des Gesetzes über Ladenöffnungszeiten. Damit wird verhindert, dass Lebensmittelläden an einem Heiligabend öffnen könnten, der auf einen Sonntag fällt. Hauptthema der letzten Sitzung des Jahres (9.00 Uhr) ist der Saar-Haushalt 2018, der beraten und verabschiedet werden soll. dpa