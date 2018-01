später lesen Saarbrücker Stadtautobahn nach Überschwemmung freigegeben Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer Sperrung wegen Hochwassers ist die Stadtautobahn in Saarbrücken am Sonntagmittag wieder freigegeben worden. Die Saar hatte am Freitag den ausschlaggebenden Pegel von 3,80 Metern überschritten und die Straße überschwemmt, wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei im Saarland mitteilte. Die Autobahn war daraufhin gesperrt worden. Am Sonntagfrüh fiel der Pegelstand wieder unter 3,80 Meter. Bis zum Mittag musste die Straße noch von Schlammresten befreit werden. dpa